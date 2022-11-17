Представитель Скопинцева рассказал о переговорах с «Динамо» по новому контракту

Алан Агузаров, представитель защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева, в разговоре с «СЭ» высказался о продлении контракта с московским клубом.

— Как началось ваше общение с Дмитрием Скопинцевым?

— Мы познакомились с Димой несколько лет назад в Турции. У «Динамо» там были сборы, а я проживал в той же гостинице, что и команда.

— Недавно он продлил контракт до 2027 года. Как проходили переговоры?

— У него оставалось два года до окончания контракта. Как правило, на такой дистанции контракты не продлеваются. Но руководство клуба понимало значимость Димы и решило пойти навстречу, пролонгировав соглашение на длительный срок на улучшенных условиях. На мой взгляд, Скопинцев по совокупности критериев — лучший левый защитник в стране. Он универсален, может без потери качества сыграть на нескольких позициях.