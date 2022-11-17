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Агузаров рассказал, как Черчесов отказался от неустойки во время расторжения контракта с РФС

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Юрист Станислава Черчесова Алан Агузаров в интервью «СЭ» рассказал, как специалист отказался от неустойки в размере 5 миллионов евро во время расторжения контракта с РФС.

— Вы сопровождали процесс расторжения контракта Станислава Черчесова с РФС. Как проходил процесс?

— Решение было принято спустя некоторое время после Евро-2020. Черчесову позвонил Александр Валерьевич Дюков, после чего они встретились лично. Далее Черчесов набрал мне и попросил приехать в РФС, чтобы согласовать расторжение его контракта, а также соглашений членов тренерского штаба. При этом он сказал, что свою неустойку, которая была четко прописана, он требовать не будет. Черчесов попросил лишь согласовать компенсации для помощников. Не буду лукавить, я переспросил несколько раз! Сумма была внушительной — 5 миллионов евро. Но Саламыч был принципиален в своем решении.

— Ходили слухи, что отказ от неустойки — указ сверху.

— Полный бред! Это решение Черчесова, и только его. Он мог как принять его, так и не принимать. Могу с уверенностью об этом сказать, зная ситуацию изнутри.

— Повлияла ли на уход из сборной пресс-конференция Черчесова после провала на Евро?

— По факту мы понимаем, что повлияла. Либо кому-то нужно было все подать под таким углом. Но Черчесов говорил искренне, в свойственном для него стиле. Хотя многие вопросы были достаточно провокационного характера. Но если бы сборная дала результат, этот стиль общения воспринимался бы с позитивом, на ура.

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Станислав Черчесов
Футбол
Алан Агузаров
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
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Квинси Промес

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Филипе Силва Малком

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Эдуард Сперцян

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