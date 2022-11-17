Агузаров рассказал, как Черчесов отказался от неустойки во время расторжения контракта с РФС

Юрист Станислава Черчесова Алан Агузаров в интервью «СЭ» рассказал, как специалист отказался от неустойки в размере 5 миллионов евро во время расторжения контракта с РФС.

— Вы сопровождали процесс расторжения контракта Станислава Черчесова с РФС. Как проходил процесс?

— Решение было принято спустя некоторое время после Евро-2020. Черчесову позвонил Александр Валерьевич Дюков, после чего они встретились лично. Далее Черчесов набрал мне и попросил приехать в РФС, чтобы согласовать расторжение его контракта, а также соглашений членов тренерского штаба. При этом он сказал, что свою неустойку, которая была четко прописана, он требовать не будет. Черчесов попросил лишь согласовать компенсации для помощников. Не буду лукавить, я переспросил несколько раз! Сумма была внушительной — 5 миллионов евро. Но Саламыч был принципиален в своем решении.

— Ходили слухи, что отказ от неустойки — указ сверху.

— Полный бред! Это решение Черчесова, и только его. Он мог как принять его, так и не принимать. Могу с уверенностью об этом сказать, зная ситуацию изнутри.

— Повлияла ли на уход из сборной пресс-конференция Черчесова после провала на Евро?

— По факту мы понимаем, что повлияла. Либо кому-то нужно было все подать под таким углом. Но Черчесов говорил искренне, в свойственном для него стиле. Хотя многие вопросы были достаточно провокационного характера. Но если бы сборная дала результат, этот стиль общения воспринимался бы с позитивом, на ура.