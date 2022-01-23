Представитель Ракицкого: «В ближайшее время закроем вопрос с контрактом»

Представитель Ракицкого рассказал о ходе переговоров по контракту с «Зенитом»

Представитель защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого Максим Дудченко прокомментировал ситуацию с контрактом своего клиента.

«От «Зенита» пока не поступало предложения продлить контракт. В ближайшее время закроем вопрос с контрактом. Скорее всего, это будет не «Зенит», — сказал Дуденко «РБ Спорт».

Ракицкий перешел в «Зенит» в январе 2019 года, с тех пор в составе команды трижды становился чемпионом страны, выигрывал Кубок и дважды Суперкубок.

В этом сезоне Тинькофф РПЛ Ракицкий сыграл 15 матчей, забил один мяч и отдал четыре результативных паса. Контракт с клубом у футболиста истекает летом этого года.