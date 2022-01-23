В Бразилии сообщили, что «Интернасьонал» готов продать Юри Альберто «Зениту»

Предложение «Зенита» по нападающему Юри Альберто в размере 20 миллионов евро устраивает руководство «Интернасьонала», утверждает Globo Esporte.

На следующей неделе клубы проведут новый раунд переговоров по 20-летнему нападающему.

Руководство «Интернасьонала» попытается договориться о сохранении за собой 10% прав на футболиста. Еще одна цель для бразильцев — внести в контракт пункты с бонусами за забитые форвардом голы в составе «Зенита».

В минувшем сезоне Юри Альберто в составе «Интернасьонала» провел 55 матчей во всех турнирах и отметился 19 голами и 4 результативными передачами.