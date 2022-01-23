Агент Слуцкого: «При всем уважении к Деспотовичу, мы ни за кем не бегаем и не заставляем с нами сотрудничать»

Кристиан Эмиле, агент главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого, прокомментировал информацию о причастности к скандалу с нападающим казанской команды Джордже Деспотовичем.

«Это полная чушь, — приводит слова Эмиле «Чемпионат». — По правде говоря, Джордже сам обратился ко мне за помощью для заключения соглашения на Ближнем Востоке, где у меня сильные связи и где я уже совершал громкие трансферы. В свою очередь, я объяснил Деспотовичу, что мое агентство САА Base работает только с футболистами, с которыми у нас заключен контракт«.

По словам агента, CAA Base — лучшее агентство в европейском футболе.

«CAA Base предоставляет более 500 игроков и тренеров, таких, как Варан, Сон, Уолкер, Анчелотти и Лэмпард. При всем уважении к Деспотовичу, мы ни за кем не бегаем и не заставляем с нами сотрудничать», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Деспотович был переведен в дубль «Рубина» за отказ подписывать контракт с агентом Слуцкого.