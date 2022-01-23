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Агент Слуцкого: «При всем уважении к Деспотовичу, мы ни за кем не бегаем и не заставляем с нами сотрудничать»

Агент Слуцкого высказался о причастности к переводу Деспотовича в дубль «Рубина»
Карен Саркисян
Корреспондент

Кристиан Эмиле, агент главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого, прокомментировал информацию о причастности к скандалу с нападающим казанской команды Джордже Деспотовичем.

«Это полная чушь, — приводит слова Эмиле «Чемпионат». — По правде говоря, Джордже сам обратился ко мне за помощью для заключения соглашения на Ближнем Востоке, где у меня сильные связи и где я уже совершал громкие трансферы. В свою очередь, я объяснил Деспотовичу, что мое агентство САА Base работает только с футболистами, с которыми у нас заключен контракт«.

По словам агента, CAA Base — лучшее агентство в европейском футболе.

«CAA Base предоставляет более 500 игроков и тренеров, таких, как Варан, Сон, Уолкер, Анчелотти и Лэмпард. При всем уважении к Деспотовичу, мы ни за кем не бегаем и не заставляем с нами сотрудничать», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Деспотович был переведен в дубль «Рубина» за отказ подписывать контракт с агентом Слуцкого.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4585021-agent-sluckogo-prokommentiroval-informaciyu-o-prichastnosti-k-skandalu-s-despotovichem.html

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Джордже Деспотович
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ФК Рубин (Казань)
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
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16
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