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Терехин: «В этом году у «Зенита» много конкурентов в чемпионате России»

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Бывший форвард «Динамо» Олег Терехин оценил, смогут ли бело-голубые побороться с «Зенитом» за чемпионский титул в новом сезоне.

— Понятно, что «Динамо» будет конкурировать с «Зенитом». Но есть еще ЦСКА, который добрал людей, там новый тренер, «Спартак» не надо сбрасывать со счетов. У «Локомотива» нет трансферов, но Галактионов проделал хорошую работу в прошлом чемпионате. В этом году будет много конкурентов.

За чемпионство с «Зенитом» всем будет тяжело бороться — это однозначно. «Зенит» взял хороших российских игроков. Я думаю, что они еще кого-то возьмут по-любому. Но я уверен, что «Зенит» будет терять очки, — приводит слова Терехина «РБ Спорт».

Сезон РПЛ-2024/25 стартует в субботу, 20 июля. В первом матче «Локомотив» примет «Акрон». Встреча начнется в 15.00 мск.

Источник: РБ Спорт
Олег Терехин
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
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 - : -
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 - : -
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