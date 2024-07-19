Терехин: «В этом году у «Зенита» много конкурентов в чемпионате России»
Бывший форвард «Динамо» Олег Терехин оценил, смогут ли бело-голубые побороться с «Зенитом» за чемпионский титул в новом сезоне.
— Понятно, что «Динамо» будет конкурировать с «Зенитом». Но есть еще ЦСКА, который добрал людей, там новый тренер, «Спартак» не надо сбрасывать со счетов. У «Локомотива» нет трансферов, но Галактионов проделал хорошую работу в прошлом чемпионате. В этом году будет много конкурентов.
За чемпионство с «Зенитом» всем будет тяжело бороться — это однозначно. «Зенит» взял хороших российских игроков. Я думаю, что они еще кого-то возьмут по-любому. Но я уверен, что «Зенит» будет терять очки, — приводит слова Терехина «РБ Спорт».
Сезон РПЛ-2024/25 стартует в субботу, 20 июля. В первом матче «Локомотив» примет «Акрон». Встреча начнется в 15.00 мск.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -