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Сегодня, 12:58

Представитель Фомина рассказал о переговорах с «Динамо» по новому контракту

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Футбольный менеджер Александр Маньяков, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Даниил Фомина, в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, в какой стадии находятся переговоры с клубом о продлении контракта.

«Мы с большим уважением относимся к «Динамо». Предварительно обсуждали с Павлом Константиновичем Пивоваровым суть контракта. У Дани есть желание остаться в клубе, он капитан, знаковый игрок для «Динамо». Будем вырабатывать позицию, которая устроит и футболиста, и клуб. Все в процессе, никакой спешки и обид нет. Идет обыкновенный рабочий процесс», — сказал Маньяков «СЭ».

В этом сезоне 25-летний футболист провел 16 матчей в РПЛ, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

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 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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