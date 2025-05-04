Футбол
4 мая, 19:22

Представитель Дзюбы объяснил, почему нападающий не сможет принять участие в матче легенд «Зенита»

Артем Бухаев
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы ответил на вопрос «СЭ» о том, почему форвард не сможет принять участие в матче легенд «Зенита».

«Артем не сможет принять участие по техническим причинам. У «Акрона» 25 мая, в день матча «Зенита, запланировано мероприятие, Артем просто по логистике не сможет. Если бы матч «Зенита» был позже, Артем бы с удовольствием принял в нем участие. Никакой крамолы в этом нет, так просто сложились технические и логистические обстоятельства», — сказал Гольдман.

Матч легенд «Зенита» пройдет на «Газпром Арене» 25 мая, в день столетия клуба. В игре примут участие бывшие футболисты и тренеры сине-бело-голубых, разделенные на две команды — «Зенит» Санкт-Петербург и «Зенит» Ленинград.

Артем Дзюба выступал за «Зенит» с июля 2015 года по июнь 2022 года. Вместе с командой он четыре раза становился чемпионом России.

Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Жаль конечно. Но сказки от Дзюбы надоели.

    04.05.2025

  • Gordon

    Конечно-конечно:)))

    04.05.2025

  • GeoMaS

    Ну, скорее не объяснил, а скрыл фразеологически

    04.05.2025

  • sdf_1

    Ничего страшного. На следующее столетие «Зенита» в 2036 году Дзюба обязательно приедет

    04.05.2025

  • sergey stepanov

    Бывшие футболисты, а он всё-таки ещё действующий. На двухсотлетие его обязательно пригласят клуба!

    04.05.2025

    • Защитник «Спартака» Рябчук считает, что команда сыграла хорошо с «Факелом» после удаления Литвинова

    Ларин назвал «Локомотив» главным клубом РПЛ, развивающим российский футбол
