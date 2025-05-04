Представитель Дзюбы объяснил, почему нападающий не сможет принять участие в матче легенд «Зенита»

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы ответил на вопрос «СЭ» о том, почему форвард не сможет принять участие в матче легенд «Зенита».

«Артем не сможет принять участие по техническим причинам. У «Акрона» 25 мая, в день матча «Зенита, запланировано мероприятие, Артем просто по логистике не сможет. Если бы матч «Зенита» был позже, Артем бы с удовольствием принял в нем участие. Никакой крамолы в этом нет, так просто сложились технические и логистические обстоятельства», — сказал Гольдман.

Матч легенд «Зенита» пройдет на «Газпром Арене» 25 мая, в день столетия клуба. В игре примут участие бывшие футболисты и тренеры сине-бело-голубых, разделенные на две команды — «Зенит» Санкт-Петербург и «Зенит» Ленинград.

Артем Дзюба выступал за «Зенит» с июля 2015 года по июнь 2022 года. Вместе с командой он четыре раза становился чемпионом России.