Ларин назвал «Локомотив» главным клубом РПЛ, развивающим российский футбол

Спортивный директор академии «Спарта» Николай Ларин поделился «СЭ» мнением о составе «Локомотива» на матч 27-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:1).

В этой игре у железнодорожников приняли участие исключительно российские футболисты. 11 игроков появились в стартовом составе, еще трое вышли на замену.

— Как отреагировали, когда увидели стартовый состав «Локомотива» на игру против «Оренбурга»?

— Я обрадовался, хочу, чтобы так было во всех командах нашего чемпионата.

— Можно ли с такой стратегией достичь серьезных результатов?

— Я считаю, что это в интересах сборной России, чтобы так было. Это мой главный посыл. Могут ли они составлять конкуренцию? Возможно, сначала не получится, но потом, со временем, они смогут.

— «Локомотив» — это главный клуб РПЛ, который развивает российский футбол?

— Да, я так считаю.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России-2024/25 с 46 очками в 27 матчах.