Защитник «Спартака» Рябчук считает, что команда сыграла хорошо с «Факелом» после удаления Литвинова

Защитник «Спартака» Олег Рябчук прокомментировал ничью с «Факелом» (0:0) в матче 27-го тура РПЛ.

Красно-белые провели большую часть встречи в меньшинстве: на 25-й минуте полузащитник москвичей Руслан Литвинов получил красную карточку.

«Конечно, удаление нам не помогло. Тяжелое поле, жарко. Конечно, играть в меньшинстве нелегко, но я думаю, что мы исправились, даже достаточно хорошо сыграли, имели много шансов забить гол и выиграть, но, к сожалению, не получилось», — приводит ТАСС слова Рябчука.

После ничьей с «Факелом» «Спартак» потерял математические шансы на победу в чемпионате России-2024/25. За 3 тура до конца сезона красно-белые, идущие третьими в турнирной таблице, отстают от лидирующего «Краснодара» на 10 очков.