4 мая, 19:10

Защитник «Спартака» Рябчук считает, что команда сыграла хорошо с «Факелом» после удаления Литвинова

Защитник «Спартака» Олег Рябчук прокомментировал ничью с «Факелом» (0:0) в матче 27-го тура РПЛ.

Красно-белые провели большую часть встречи в меньшинстве: на 25-й минуте полузащитник москвичей Руслан Литвинов получил красную карточку.

«Конечно, удаление нам не помогло. Тяжелое поле, жарко. Конечно, играть в меньшинстве нелегко, но я думаю, что мы исправились, даже достаточно хорошо сыграли, имели много шансов забить гол и выиграть, но, к сожалению, не получилось», — приводит ТАСС слова Рябчука.

После ничьей с «Факелом» «Спартак» потерял математические шансы на победу в чемпионате России-2024/25. За 3 тура до конца сезона красно-белые, идущие третьими в турнирной таблице, отстают от лидирующего «Краснодара» на 10 очков.

Источник: ТАСС
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
  • Эрик Стейн

    Иногда лучше промолчать, чем ляпнуть" умную вещь"...против хучшей команды лиги играли и игра в меньшинстве не оправдание не забитым мячам, то что у вас проблемы с голами-видно всю весеннюю часть, хорошо хоть не пропустили, давно не проигрывали последней команде в лиге))))

    04.05.2025

  • marchela13

    Не хорошо,а чудесно.

    04.05.2025

