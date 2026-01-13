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Представитель Баринова считает, что переход в ЦСКА станет новым вызовом для футболиста

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Дмитрий Баринов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Представитель полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» рассказал о целях футболиста.

13 января 29-летний игрок перешел из «Локомотива» в армейский клуб. Его контракт с ЦСКА рассчитан до конца сезона-2028/29.

«Для Димы это прежде всего новый вызов. Всю свою профессиональную карьеру он провел в одном клубе, и теперь у него появляется шанс подтвердить свой класс в новом коллективе.
ЦСКА — клуб с традициями и амбициями: он неизменно ставит перед собой самые высокие цели. Играть в такой команде — это естественная мотивация для любого футболиста, ведь это побуждает выжимать максимум из своих возможностей, расти и развиваться. Кроме того, переход в ЦСКА дает Дмитрию возможность побороться за трофеи на новом уровне и внести свой вклад в успехи клуба. Для игрока с его опытом и лидерскими качествами это — значимый этап карьеры, где можно не только подтвердить статус, но и открыть для себя новые профессиональные горизонты», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Баринов является воспитанником «Локомотива». Он провел за команду 274 матча, забил 13 голов и сделал 27 результативных передач. В сезоне-2017/18 он стал с «Локомотивом» чемпионом России. Также Баринов трижды выигрывал Кубок России (2016/17, 2018/19, 2020/21) и один раз побеждал в Суперкубке страны (2019).

Владимир Кузьмичев&nbsp;&mdash; о&nbsp;переходе Дмитрия Баринова из &laquo;Локомотива&raquo; в&nbsp;ЦСКА.«Локомотив» не сдержал слово, а ЦСКА повел себя профессионально». Интервью представителя Баринова

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
10
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
11
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
12
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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