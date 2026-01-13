Представитель Баринова считает, что переход в ЦСКА станет новым вызовом для футболиста

Представитель полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» рассказал о целях футболиста.

13 января 29-летний игрок перешел из «Локомотива» в армейский клуб. Его контракт с ЦСКА рассчитан до конца сезона-2028/29.

«Для Димы это прежде всего новый вызов. Всю свою профессиональную карьеру он провел в одном клубе, и теперь у него появляется шанс подтвердить свой класс в новом коллективе.

ЦСКА — клуб с традициями и амбициями: он неизменно ставит перед собой самые высокие цели. Играть в такой команде — это естественная мотивация для любого футболиста, ведь это побуждает выжимать максимум из своих возможностей, расти и развиваться. Кроме того, переход в ЦСКА дает Дмитрию возможность побороться за трофеи на новом уровне и внести свой вклад в успехи клуба. Для игрока с его опытом и лидерскими качествами это — значимый этап карьеры, где можно не только подтвердить статус, но и открыть для себя новые профессиональные горизонты», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Баринов является воспитанником «Локомотива». Он провел за команду 274 матча, забил 13 голов и сделал 27 результативных передач. В сезоне-2017/18 он стал с «Локомотивом» чемпионом России. Также Баринов трижды выигрывал Кубок России (2016/17, 2018/19, 2020/21) и один раз побеждал в Суперкубке страны (2019).