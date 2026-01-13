Представитель Баринова считает, что переход в ЦСКА станет новым вызовом для футболиста
Представитель полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» рассказал о целях футболиста.
13 января 29-летний игрок перешел из «Локомотива» в армейский клуб. Его контракт с ЦСКА рассчитан до конца сезона-2028/29.
«Для Димы это прежде всего новый вызов. Всю свою профессиональную карьеру он провел в одном клубе, и теперь у него появляется шанс подтвердить свой класс в новом коллективе.
ЦСКА — клуб с традициями и амбициями: он неизменно ставит перед собой самые высокие цели. Играть в такой команде — это естественная мотивация для любого футболиста, ведь это побуждает выжимать максимум из своих возможностей, расти и развиваться. Кроме того, переход в ЦСКА дает Дмитрию возможность побороться за трофеи на новом уровне и внести свой вклад в успехи клуба. Для игрока с его опытом и лидерскими качествами это — значимый этап карьеры, где можно не только подтвердить статус, но и открыть для себя новые профессиональные горизонты», — сказал Кузьмичев «СЭ».
Баринов является воспитанником «Локомотива». Он провел за команду 274 матча, забил 13 голов и сделал 27 результативных передач. В сезоне-2017/18 он стал с «Локомотивом» чемпионом России. Также Баринов трижды выигрывал Кубок России (2016/17, 2018/19, 2020/21) и один раз побеждал в Суперкубке страны (2019).
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|И
|В
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|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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|3
|27-13
|27
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2
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
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3
|ЦСКА
|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
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4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
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5
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
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6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
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7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
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8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
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9
|Рубин
|13
|3
|6
|4
|13-18
|15
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10
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
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11
|Динамо Мх
|12
|4
|1
|7
|16-23
|13
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12
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
13
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|1 : 0
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|- : -
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|- : -
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|10
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Александр Соболев
Зенит
|8
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Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
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Педро
Зенит
|6
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Маркиньос
Спартак
|4
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Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
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Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
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Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1