Карседо познакомился со стадионом «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прибыл на стадион красно-белых «Лукойл Арена».

«Добро пожаловать, тренер!» — говорится в сообщении клуба в Telegram-канале.

5 января «Спартак» объявил о назначении Карседо главным тренером команды. Соглашение с 52-летним испанским специалистом действует до лета 2028 года.

После 18 туров «Спартак» с 29 очками занимает шестое место в таблице РПЛ.