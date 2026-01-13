Представитель Баринова: «Галактионов пожелал Диме успехов в дальнейшей карьере»

Представитель полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» рассказал о реакции игроков и тренерского штаба «Локомотива» на трансфер футболиста.

— Как вы считаете, в каких отношениях с «Локо» Баринов уходит из клуба?

— Если говорить о партнерах по команде, то они в курсе решения Дмитрия — отношения в коллективе остались хорошими. Большинство ребят отнеслись к его переходу с пониманием.

— А как отреагировал тренерский штаб?

— Лично я с Михаилом Михайловичем Галактионовым по этому поводу не общался. Но могу предположить: потеря одного из ключевых футболистов, капитана команды и проводника тренерских идей, безусловно, создает дополнительные сложности. Очевидно, что замена игрока такого уровня — непростая задача. Скорее всего, Михаил Михайлович не мог радоваться уходу Димы. Однако, насколько мне известно, он с уважением отнесся к решению футболиста и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.

Баринов является воспитанником «Локомотива». Он провел за команду 274 матча, забил 13 голов и сделал 27 результативных передач. В сезоне-2017/18 он стал с «Локомотивом» чемпионом России. Также Баринов трижды выигрывал Кубок России (2016/17, 2018/19, 2020/21) и один раз побеждал в Суперкубке страны (2019).