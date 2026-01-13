«Рубин» объявил о расторжении контракта с главным тренером Рахимовым

Рашид Рахимов покинул пост главного тренера «Рубина», сообщает пресс-служба казанского клуба.

Руководство «Рубина» приняло решение о расторжении контракта с 60-летним специалистом. Рахимов возглавлял команду с апреля 2023 года. Его соглашение с клубом было рассчитано до конца сезона-2025/26.

Под руководством Рахимова «Рубин» выиграл Первую лигу в сезоне-2022/23 и вернулся в РПЛ. После 18 туров чемпионата России-2025/26 казанцы с 23 очками занимают 7-е место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что новым главным тренером «Рубина» должен стать Виталий Кафанов, а летом его сменит бывший тренер «Химок» Франк Артига.