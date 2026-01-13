«Рубин» объявил о расторжении контракта с главным тренером Рахимовым
Рашид Рахимов покинул пост главного тренера «Рубина», сообщает пресс-служба казанского клуба.
Руководство «Рубина» приняло решение о расторжении контракта с 60-летним специалистом. Рахимов возглавлял команду с апреля 2023 года. Его соглашение с клубом было рассчитано до конца сезона-2025/26.
Под руководством Рахимова «Рубин» выиграл Первую лигу в сезоне-2022/23 и вернулся в РПЛ. После 18 туров чемпионата России-2025/26 казанцы с 23 очками занимают 7-е место в турнирной таблице РПЛ.
Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что новым главным тренером «Рубина» должен стать Виталий Кафанов, а летом его сменит бывший тренер «Химок» Франк Артига.
Источник: https://t.me/fcrk1958/28039
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|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|1 : 0
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|2 : 0
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|- : -
|1.11
|13:00
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|1.11
|15:15
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|- : -
|1.11
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