Мостовой: «Непопадание в тройку будет полным провалом для «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой рассказал, какой результат станет провальным для красно-белых в сезоне-2024/25.

«Какой результат будет полным провалом для «Спартака»? Непопадание в тройку. С таким составом не попасть в тройку почти нереально. Тем более что еще купили дорогого нападающего. Думаю, «Спартак» спокойно займет место в тройке и будет бороться за чемпионство», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

«Спартак» завершил первую часть сезона на третьем месте в турнирной таблице РПЛ с 37 очками. Красно-белые отстают на 2 балла от лидирующего «Краснодара» и идущего на второй позиции «Зенита».