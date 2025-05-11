Гафин: «Спартак» — самый принципиальный соперник. Мы счастливы. Премиальные будут»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал победу над «Спартаком» (2:0) в 28-м туре РПЛ.

— Самое главное — День Победы. Хочу поздравить всех с этим великим праздником. Он выше, чем футбол, клубные пристрастия. Это общенациональная история.

— Как оцените победу над «Спартаком»?

— Как и говорили, «Спартак» — самый принципиальный соперник. Мы счастливы. Результат — прежде всего. Мы видели, что команда билась, стояла до конца, показала мужской футбол. Судейство оценю, как нормальное. Спасибо арбитрам за работу. Премиальные футболистам? Будут, конечно.

«Динамо» обыграло «Спартак» в матче РПЛ впервые с августа 2022 года. Бело-голубые набрали 53 очка и поднялись на 4-е место в таблице чемпионата России-2024/25.