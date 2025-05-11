Гусев: «Не очень понимаю театр мимики и жестов со стороны «Спартака»

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев на пресс-конференции после победы в матче 28-го тура чемпионата России над «Спартаком» (2:0) прокомментировал реакцию тренеров красно-белых на неназначенный пенальти в конце игры.

— В конце была эмоциональная реакция скамейки «Спартака» на неназначенный, по их мнению, пенальти и жест Станковича, обращенный то ли к судье, то ли к кому-то еще. Как вы на это реагировали?

— Честно говоря, вот этот театр мимики и жестов со стороны «Спартака» не очень понимаю. Не особо обращал внимание, что они там машут...

— Станкович сразу после свистка ушел в подтрибунку, не пожав вам руку.

— Ничего такого... Мы перед матчем пообщались, поздоровались — пожелали друг другу удачи и хорошей игры. Прекрасно понимаю его. Это эмоции. Проигрывать никто не любит. Он — один из таких людей, поэтому просто ушел.