11 мая, 22:04

Гусев: «Не очень понимаю театр мимики и жестов со стороны «Спартака»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Ролан Гусев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев на пресс-конференции после победы в матче 28-го тура чемпионата России над «Спартаком» (2:0) прокомментировал реакцию тренеров красно-белых на неназначенный пенальти в конце игры.

— В конце была эмоциональная реакция скамейки «Спартака» на неназначенный, по их мнению, пенальти и жест Станковича, обращенный то ли к судье, то ли к кому-то еще. Как вы на это реагировали?

— Честно говоря, вот этот театр мимики и жестов со стороны «Спартака» не очень понимаю. Не особо обращал внимание, что они там машут...

— Станкович сразу после свистка ушел в подтрибунку, не пожав вам руку.

Ничего такого... Мы перед матчем пообщались, поздоровались — пожелали друг другу удачи и хорошей игры. Прекрасно понимаю его. Это эмоции. Проигрывать никто не любит. Он — один из таких людей, поэтому просто ушел.

Хуан Хосе Касерес, Ярослав Гладышев и&nbsp;Маркиньос и&nbsp;Деян Станкович.
Деян Станкович
Ролан Гусев
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: ЦСКА — «Краснодар», «Динамо» — «Спартак» и другие матчи
«Каждый сам выбирает, чему верить». «Крылья Советов» якобы хотят проверить футболистов после поражения от «Пари НН» — это правда?
Станковича оштрафовали на 250 тысяч рублей за жесты в матче с «Динамо». Впереди новые наказания — за истерику с «Ростовом»
ЭСК: Кукуляк верно не назначил два пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Факелом»
ЭСК поддержала оба решения Сухого не назначать пенальти в ворота «Динамо» в матче со «Спартаком»
Министр просвещения РФ Кравцов поставил оценку «Спартаку» за текущий сезон
«Пари НН» — «Крылья Советов»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
