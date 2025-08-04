Медведев сравнил с моськами оскорблявших «Зенит» фанатов

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о болельщиках, которые скандировали оскорбительную кричалку в адрес клуба.

«Это только вызывает аллюзии на известную басню Крылова «Слон и Моська», а футбольные шестикрылые серафимы вскорости вырвут их грешные языки», — цитирует Медведева РИА Новости.

В матчах с «Рубином» и «Ахматом» на старте РПЛ-2025/26 болельщики скандировали кричалку: «Зенит» — позор российского футбола».

Казанский клуб оштрафован на 10 тысяч рублей, рассмотрение дела грозненцев состоится на заседании контрольно-дисциплинарного комитета РФС 7 августа.

