4 августа, 21:01

Медведев сравнил с моськами оскорблявших «Зенит» фанатов

Руслан Минаев

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о болельщиках, которые скандировали оскорбительную кричалку в адрес клуба.

«Это только вызывает аллюзии на известную басню Крылова «Слон и Моська», а футбольные шестикрылые серафимы вскорости вырвут их грешные языки», — цитирует Медведева РИА Новости.

В матчах с «Рубином» и «Ахматом» на старте РПЛ-2025/26 болельщики скандировали кричалку: «Зенит» — позор российского футбола».

Казанский клуб оштрафован на 10 тысяч рублей, рассмотрение дела грозненцев состоится на заседании контрольно-дисциплинарного комитета РФС 7 августа.

Болельщики &laquo;Ахмата&raquo; скандировали кричалку &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; позор российского футбола&raquo;.Пишут, что за кричалку «Зенит» — позор российского футбола» будет отдельный штраф. Так ли это?

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург? Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

Источник: РИА "Новости Спорт"
  • Борис Игоревич

    вафлер азерский , лживый пидорок. ))

    08.08.2025

  • Каспийский берег

    )))))пока ты тут пишешь я твою маму обрезным имею во все дырки...прокладка азерская!))))

    08.08.2025

  • Борис Игоревич

    Соси хер , азерботская шалава , как мамашка твоя -азерка монобровная. ))

    07.08.2025

  • Каспийский берег

    шишкастый!))))) ты так о азерские жопы натер свой язык что аж до волдырей мозольных!)))) ты конечно кретин необыкновенный!))))

    07.08.2025

  • Борис Игоревич

    мой шишкастый 25 см " язычек " знатно "бреет" твой азерботскийц раздолбанный огузок , это верно. Но сеголня я не в настроении. Давай-ка в ротешник твой гнилозубый тебе насую , для разнообразия. ))

    06.08.2025

  • Jean4

    Ты давай свои байки на людях то не рассказывай, бомжара. Кто у тебя там гадит в твоем свинарнике. =)

    06.08.2025

  • _моро

    точно, свинья обоср@лась и оправдывается)))

    06.08.2025

  • Jean4

    Зачем же мне возражать грязному бомжу, который только что вылез из бака. Ставить себя на один уровень с такой помойкой как ты? Зачем? Над такими только посмеяться можно, подурачиться. С тобой же серьезно общаться нельзя. Не устал еще гавкать то, шкура бомжатская? =)

    06.08.2025

  • _моро

    ты по сути можешь возразить-то, тупень свиной) обоср@лся с шестикрылыми, тупень и забавляется он))) вот нарожают же таких как ты дебилов пустых, потом нормальным людям мучиться с вами, свиными выпердышками)

    06.08.2025

  • Каспийский берег

    приходи же быстрее...побрей мне зад своим язычком...как обычно!

    06.08.2025

  • Jean4

    Грязный бомж слюной брызжет от ненависти, это забавно. =) Продолжай дальше гавкать, верный пёс, а мы посмеемся. :sweat_smile: Привет бородавочнику передавай, псина. И не забудь старую бульварную прессу на помойке проштудировать, окультуриться. Тебе не помешает.

    06.08.2025

  • _моро

    ты, свинья вонючая совсем тупая? кого и как я защищаю? ткнул тебя рылом в твою тупость от непонимания фразы медведева, а ты тут на г@вно исходишься, примитив) буратино - все твои знания и уровень интеллекта)

    06.08.2025

  • NoName

    прав абсолютно, моськи свинячие

    05.08.2025

  • Jean4

    Ты, бомжара, как верный пёс защищаешь своего хозяина бородавочника. Только вот не пойму ради чего. Ради миски супа, которую тебе пообещали соц. службы, на распределении после рейда по теплотрассам и помойкам? Ирония здесь в том, что будь у бородавочника хоть немного ума, он бы не пытался своими глупыми цитатами комметировать закономерные нападки чужих болельщиков. А у тебя то ума, как у его верного пса, судя по всему, не больше чем у него. :grin:

    05.08.2025

  • _моро

    вопрос риторический, если ты знаешь это слово, конечно)

    05.08.2025

  • _моро

    над тупыми свиньями ржут, а не обижаются на них) ты кроме "буратино" не прочитал похоже ничего) такова вот жизнь носителя примитивного свинячьего мозга) в чем твоя "правда", г@вно?)

    05.08.2025

  • Jean4

    Ты опять обиделась, шкура бомжатская? Так на правду то, что обижаться, быдлан. =)

    05.08.2025

  • _моро

    завали свое свинячье рыло, и брысь хоть в википедию, свинья поганая, хоть что-то новое узнаешь для себя)

    05.08.2025

  • Bibliotekar

    И Кукуян

    05.08.2025

  • Rosinant

    А что сделает семичленный Митрофан уж и предположить страшно. Медведев, не читай на ночь Пушкина, всё равно не так поймёшь.

    05.08.2025

  • Jean4

    Бомж поганый, ты на своей помойке уже начитался что-ли? А что тебе болезному еще делать то, лежа на прогнившей софе, в своих дырявых портках. Безмятежная жизнь бомжа. =)

    05.08.2025

  • Борис Игоревич

    да да, убеди ЛГБТшку! а то он со спиртом поругался, до развода может дойти.. его уж месяц никто не убеждает , от того он и злой такой..

    05.08.2025

  • AlexCS4

    Простихоспади... Двойка по литературе и по интеллекту. 1. Слон моську не замечал 2. Серафим не просто вырвал язык. Он замену сделал: ...И жало мудрыя змеи в уста замершие мои вложил десницею кровавой... Ну, там еще хирургия была. :) Но ведь не для того, чтобы заставить замолчать, как хочет необразованный г-н Медведев! А совсем наоборот! :) Бомбит у г-на Медведева серьезно, бомбит.

    05.08.2025

  • здешний

    Эту шнягу я знаю, но я сильно бы обрадовался, если бы узнал, что Медведев из личного кармана спонсирует этот Поток, который геройски воюет на полях 404-й. А Газпром в этом ракурсе меня не интересует.

    05.08.2025

  • здешний

    Здесь трезвому делать нечего, сынок.

    05.08.2025

  • Борис Игоревич

    как человек.. и далее по тексту.. а потом сразу через запятую слово вопрос. так не юристы изясняются, а наркоманы.. :grin:

    05.08.2025

  • Борис Игоревич

    где интересно держат на должности юриста чела, что даже связно мысль выразить не может? вот где вопрос..

    05.08.2025

  • lvb

    Про себя, малышок. А насчет тебя.. убеди меня шо ты что-то понимаешь за футбол и банально НЕ дурак с болот)

    05.08.2025

  • Борис Игоревич

    чубуречня, сначало зад побрей - потом вякай.

    05.08.2025

  • Dolphin75

    И квадропупый семисис возвестит об этом!

    05.08.2025

  • _моро

    книжки почитай, свинота тупая)

    05.08.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Почитал комментарии. Медведев абсолютно прав. Моськи . Мелкие Тушинские моськи .))

    05.08.2025

  • Каспийский берег

    Свину Борьке видимо виднее!)))))

    05.08.2025

  • Игорь Малышев

    Насчёт "к умным людям", это же ты не про себя, да?

    05.08.2025

  • Болельщик Шексны

    Вы докопались до грамматики, даже не подумав, в каких условяих это было написано + Т9 никто не отменял. А саму суть так и не прояснили. Вот скажите, какое слово в "ЗПФР" здесь оскорбительное? А так, ваш коммент больше похож на "пук-среньк."

    05.08.2025

  • Макс Мах

    Трамп спиzдил...

    05.08.2025

  • Макс Мах

    например,с какахой Моськи....

    05.08.2025

  • Борис Игоревич

    где там "ваша" Россия? родина ливаев, угальд , бангонд, соларев и тп педроа. спРФ!!

    05.08.2025

  • Борис Игоревич

    Напрасно Медведев вообще про это говорит. Ну да. Кучка быдланов и алкашей чего-то повизгивает га футбике в адрес более богатых и успешных. Обычное дело. Свинячий экспресс раздувает из этого целую историю к восторгу своих КБ поклонников. Свиньи в восторге - не от них типа идёт, их аргумент. Ну да. Вы то - совсем дегенераты, куда вам такое придумать.. :grin: Но глас народа - на деле жалкий писк всякого опущенного быдла. Воронежское уже утерлось в пердиве.. Кто там следующий? Казань? Ну, давайте. И вам там место будет. Только где эти оборваны утырки, а где - Медведев? Вот этого он походу не понимает.

    05.08.2025

  • lvb

    Приветствую ветерана, все прально пишите. Я написал аналогичное, много ранее), на статейке про... "РФС не будет штрафовать за ЗПРФ". Хотя на плагиат и не похоже, примите уверения в совершеннейшем почтении), мне нравится ваша мысль). А на тупых зенитовских глоров, кои здесь набакланили.. плюньте, лучше слюной)

    05.08.2025

  • lvb

    Малышок, ты такой вумный.. Прям гениус.. Еще напиши "Сам дурак".. Твой уровень понимания футбола, кстати, неизвестен. Судя по твоим постам.. ты обычный тупой зенитовский глор, коий в футболе ни "бэ ни мэ", способен только хамить и лезть к умным людям со своими бреднями. То есть ты еще и нуб. Незнакомое слово, да? Гугли, мальчик.БГГГ. Если тебе ставят плюсики такие клинические идиоты аки "бинарный конь" и наитупейший "аника воин образца 2013 года", то с тобой что-то не то)). Подумай об этом)))

    05.08.2025

  • Александр Солодовников

    На каждый роток не накинешь платок....

    05.08.2025

  • Борис Игоревич

    а чего тебе унывать, дмитровская нищета? синькой залился с утра - и весел.

    05.08.2025

  • Борис Игоревич

    каспийскле животное другой породы. оно не лает, оно хрюкает.

    05.08.2025

  • александр Тарасов

    Интересно, откуда этот быдлан знает о "серафимах"?

    05.08.2025

  • _моро

    моськи обиделись)

    05.08.2025

  • Каспийский берег

    Тебе в курятнике приснилось, петушара?

    05.08.2025

  • Игорь Малышев

    На дураках делать деньги легко и приятно.

    05.08.2025

  • Игорь Малышев

    У всех свои недостатки: один курит, другие лают.

    05.08.2025

  • Игорь Малышев

    Ты лай, лай.

    05.08.2025

  • Игорь Малышев

    А сидящие на госбюджете Динамо, Локо, ЦСКА, они кто?

    05.08.2025

  • Игорь Малышев

    Зачем ты это пролаял?

    05.08.2025

  • Игорь Малышев

    Он просто попросил тебя не лаять.

    05.08.2025

  • Игорь Малышев

    Не оч понимаю, зачем на этих крикунов внимание обращать. Мы же не прислушивается к тому, что жужжат сидящие на навозе мухи.

    05.08.2025

  • ONIKAN2013

    Всё правильно сказал: чушканы придумали, проспонсировали, а моськи подхватили.

    05.08.2025

  • ONIKAN2013

    Судя по грамматике, ты "юридическое образование" в детском саду получал?

    05.08.2025

  • ONIKAN2013

    "Нашей России"...Пошёл вон, сволота чубатая!!!

    05.08.2025

  • Каспийский берег

    Язык не поворачивается эту субстанцию благородным величественным животным слоном обозвать ..... Пусть болтает и болтается в поМойке

    05.08.2025

  • Каспийский берег

    Попросил бы серафимов себе мозга хоть немного

    05.08.2025

  • NoName

    ты-то куда лезешь? хохлы российского футбола

    05.08.2025

  • Anonymous357

    так и есть, лучше всего кричать в пердиве.

    05.08.2025

  • Anonymous357

    фукел уже в пердиве. идите вслед за ним.

    05.08.2025

  • Anonymous357

    пьяному лучше в интернет не выходить.

    05.08.2025

  • Anonymous357

    Первые места 6 дет подряд - вроде бы не позор. Скорее диагноз у кричащих.

    05.08.2025

  • Anonymous357

    вот позтому на каком вы там месте?

    05.08.2025

  • Anonymous357

    Ну вообще-то одна команда, зарядившая эту детсадовскую ерунду, уже в пердиве. Видимо, знак такой - всех крикунов в пердив. Пусть там каркают.

    05.08.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Тоже мне слоняра. Петух обдристанный.

    04.08.2025

  • Haiaxi

    С Факелом вы еле справлялись. Два сезона подряд очки в Воронеже теряли, на третий с помощью судей наконец-то одолели.

    04.08.2025

  • Sergey Sparker

    Зенит не позор! Зенит днище позорное! Паразиты на бюджете страны.

    04.08.2025

  • lvb

    Медвед позорит клуб, где он предсовдира.... Решил теперь пресс-службой "Зенита".. поработать)). Удары головой об покрытие БА привели к печальному исходу... Печалька) Необходимо стационарное лечение в спецализированном ПНД. "И его вылечат")

    04.08.2025

  • Болельщик Шексны

    по мне оскорбительно... старый, наверное... а вот пердун... ну хз... а вот бородавочник, самое то... и вправду, да и оскорбления как такого нет, ибо на правду то, что обижаться..

    04.08.2025

  • Lars Berger

    Лично мне - всё равно, кем меня считает эта тупая надутая скотина. Присоединяюсь ко всем болельщикам нашей России: "Зенит" - позор российского футбола.

    04.08.2025

  • fell62

    он не курит ,он ест помёт с крыши Баклан -арены )))

    04.08.2025

  • spartsmen

    под газом. давно и непрерывно.

    04.08.2025

  • spartsmen

    ну так моськи для верхушки - всё население. поэтому и отношение такое к ней - опосредованное. через кричалку. а то законы нынче строги, согласно ним верхушку надо только хвалить ...

    04.08.2025

  • Millwall82

    я тебе "обрадую", у каждой госконторы нынче ЧВК, ну читай наемники, в т.ч. и у Газпрома. "Поток" называется.

    04.08.2025

  • TokTram_

    Что же он такое курит...

    04.08.2025

  • _моро

    все правильно сказал, только на мосек не нужно внимания обращать, пусть захлебнутся, убогие)

    04.08.2025

  • Урусов

    мы не будем в ответ его сравнивать. мы - культурные. но можем ему и намекнуть про Ивана Царевича и ту, которая со стрелой во рту сидела…

    04.08.2025

  • unzak44

    Полностью с тобой согласен. Это еще мягко сказано. Вместе сидеть будем...

    04.08.2025

  • unzak44

    Старый пердун, например...

    04.08.2025

  • Роман72

    шестикрылые серафимы - это Иванов, Мешков и Казарцев ?

    04.08.2025

  • oleg ves

    Он намекает, что бомжи - Слон в посудной лавке?

    04.08.2025

  • Millwall82

    будет забавно, если фразу признают экстремисткой (признают там и не такое), можно бюджет Москвы заново освоить)

    04.08.2025

  • Болельщик Шексны

    как человек имеющий юридическое образование, и работающий по специальности, вопрос: а где можно ознакомиться с лингвистической экспертизой, что фраза ЗПРФ, действительно является оскорблением...?

    04.08.2025

  • здешний

    Жирующие твари, абсолютно равнодушные к российскому футболу, создавшие из симпатичной команды, фанатом которой я был в далеком 1984 году, филиал бразил дивизион 1 - сгиньте в аду. Мани, мани, вытащенные из моего кармана и др. за счет повышения тарифов на газ. Уроды, с сотнями миллиардов прибыли - не знаете куда деньги девать?Я подскажу. СВО идет. Хоть одна с.у..ка из золотых парашютистов, типа Медведева, отдала публично хоть один частный миллиард на нужды воюющих ребят со спизж...нного триллиона? Ещё и хватает наглости гавкать. Семак - беги отсель, ибо пребывание в образе девушки для эскорта через пару лет похоронит твое большое игроцкое футбольное прошлое. Или уже похоронило. P.S. Ой, что я написал - меня же посодют.И естественно скажут - а ты не воруй. И хрен докажешь, что это не я ворую, а они.

    04.08.2025

  • bishevcky

    Ау,сколько уже сезонов Ахмат не может зацепить очки у Зенита , кричите громче.Фак..ел докричался.Кстати ,Рубин тоже начал кричать после 4-х подряд нолей , на очко накричали, уже прогресс, так держать.

    04.08.2025

  • Питерский пёс

    пискам тоже

    04.08.2025

  • Jean4

    "шестикрылые серафимы вскорости вырвут их грешные языки" Медведь под коксом?

    04.08.2025

  • Питерский пёс

    Бородавки не правы

    04.08.2025

  • Saypin

    а он не чмоська?

    04.08.2025

  • Millwall82

    тут такой вопрос, мне как петербуржцу плевать на эти кричалки, а вот официальным лицам Зенита делают этим рекламу. Это все равно, что постоянно говорить "е5, Спартак, е5". Ну кто-то орет, а кто поумнее до этого не скатывается. Бомжи, свиньи, ЦКГ, Лохомоты и прочее, ну сущее детство. Все же тут бОльшая часть, уже взрослые люди. Можно и нужно друг друга троллить, но не скатываться в откровенное быдлячество.

    04.08.2025

  • Бен Ричардс

    Теперь СЭ надо дать слово болельщикам, чтобы и они в ответ получили возможность Медведева тоже с кем/чем-нибудь сравнить.

    04.08.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Где таблетки бородавочника?

    04.08.2025

  • AнaлoГoвнет

    Наш бородавчатый слон

    04.08.2025

  • П_о_в_а_р

    Всё правильно сказал. Моськам не унывать, ахаха)))

    04.08.2025

  • пражанин

    вот поэтому вы и позор

    04.08.2025

  • Haiaxi

    Похоже кукухой окончательно двинулся - уже серафимы чудятся.

    04.08.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

