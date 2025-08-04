Шатов считает «Зенит» самым популярным клубом России: «Для меня он всегда на первом месте»

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Экс-футболист «Зенита» Олег Шатов ответил «СЭ» на вопрос о самой популярной команде в стране.

«Можно полчаса обсуждать этот вопрос, рассуждая о том, какой у них матч-дэй, какая у них подготовка, работа с болельщиками, результаты команды в последние 10 лет. Это все — дело вкуса. Вы можете болеть за «Спартак», и вы скажете, что именно он является самым популярным клубом. Для меня — это «Зенит». А если спросить человека, который болеет за ЦСКА, то он скажет: «Да ваш «Спартак» и «Зенит» — отсталые, вот мы — «ЦСКА». У каждого своя команда. За каждым болельщиком стоит город и поколения людей, которые болели за этот клуб. Я был в «Зените», поэтому мне он ближе. Так что этот клуб для меня всегда будет на первом месте, с кем бы его не сравнивали», — сказал Шатов «СЭ».