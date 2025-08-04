Футбол
4 августа, 21:36

«Бенфика» интересовалась Батраковым

Микеле Антонов
Корреспондент
Алексей Батраков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», «Бенфика» проявляла интерес к полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову, однако до конкретного предложения дело не дошло.

Ранее агент Батракова Владимир Кузьмичев в шоу «Это Футбол. Итоги» сообщил, что клуб из Португалии, который курирует известный агент Жорже Мендеш, проявлял интерес к россиянину.

Батраков — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2025/26 хавбек забил 4 гола в 4 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

Контракт 20-летнего футболиста с московским клубом действует до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Алексей Батраков
ФК Бенфика
ФК Локомотив (Москва)
Популярное видео
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • shutnik78

    да случайно палец соскочил в поисковике у охранника клуба, а журналисты уже новость запилили...:laughing::sweat_smile::joy:

    05.08.2025

  • napadenie

    А этим, всяким шнырям около футбола, только дай поживиться… и молва по деревне.

    05.08.2025

  • Игорь Малышев

    Интересовалась, да не заинтересовалась.

    05.08.2025

  • Павел Леонидович

    микелька, а ссылок нет?) сам выдумал или товарищу приснилось?)

    05.08.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Не уважаешь. Бенфика СЭ читает первым делом

    05.08.2025

  • ksv-65

    Спартак ждёт, чтобы Локо обосрались в 4-ом туре..Батраков , чтобы сел на лавку, ..ведь Бенфика ждёт!!!))

    05.08.2025

  • Шевроле

    Кузьмичёв от значимости своей пакует чемоданы для охоты на пингвина португальского

    04.08.2025

  • alexei zverev

    локомотив же не платит больше 10 млн рублей в месяц такую зарплату Бкнфика предложить может

    04.08.2025

  • Спринт

    Бенфика: .. как там Батраков? Ответ: .. да нормально вроде .. Бенфика: .. ну и хорошо, мы так просто поинтерисовались ..

    04.08.2025

  • NapoliFC

    - футболист, хотя он и так однодневка. Новый Захарян будет:)

    04.08.2025

  • Кот

    Как тут стало известно, тётя Дуся из 3 подъезда проявила интимный интерес к дяде Пете из 8-го подъезда, однако до конкретного предложения дело не дошло. Ранее в приватном разговоре на лавочке соседка тёти Дуси сообщила, что сосед дяди Пети также проявлял интерес к тёте Дусе. Дядя Петя - воспитанник спецшколы. Портал Translarёk оценивает услуги дяди Пети в 3 х 0,7 красенького. Чем хуже ?

    04.08.2025

  • Alexander Loginov

    Кто такая "бенфика"?

    04.08.2025

  • галочка? ты щас умрешь! (с)

    04.08.2025

  • AZ

    Кто-то позвонил Кузьмичеву: " Алло, это Володька?"))). Бенфика интересуется Батраковым. Но он не понял, что это были Вован и Лексус)))

    04.08.2025

  • AZ

    Вот какой смысл писать, кто кем когда-то интересовался?

    04.08.2025

  • Levbereg

    Зачем ехать из РЖД в загнивающую ивропу? А если серьезно, то португальский чемпионат бы подошёл Батракову. Только потянет ли Бенфика зарплату Батракова? И была ли вообще эта инфа на самом деле?

    04.08.2025

  • DemolisherAjax

    Это отличная новость,а Бенфика то в курсе ? :)

    04.08.2025

  • Chausov Alexey

    То есть спортивное издание черпает новости от высказываний агентов в шоу «Это Футбол. Итоги»? Не стыдно?

    04.08.2025

    • Медведев сравнил с моськами оскорблявших «Зенит» фанатов

    «Рубин» — «Сочи»: Даку оформил дубль
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

