«Бенфика» интересовалась Батраковым

Как стало известно «СЭ», «Бенфика» проявляла интерес к полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову, однако до конкретного предложения дело не дошло.

Ранее агент Батракова Владимир Кузьмичев в шоу «Это Футбол. Итоги» сообщил, что клуб из Португалии, который курирует известный агент Жорже Мендеш, проявлял интерес к россиянину.

Батраков — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2025/26 хавбек забил 4 гола в 4 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

Контракт 20-летнего футболиста с московским клубом действует до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.