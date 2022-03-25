Плутник: «Локомотив» не продается. Речь идет об изменении структуры владения»

Плутник прокомментировал информацию о возможной продаже "Локомотива"

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Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник прокомментировал информацию о том, что Правительство РФ одобрило продажу «Российскими железными дорогами» (РЖД) части акций футбольного клуба.

«Футбольный клуб «Локомотив» не продается. В документе Правительства речь идет об изменении структуры владения внутри Холдинга РЖД», — заявил «СЭ» Плутник.