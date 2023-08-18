Появилось видео прибытия Захаряна в Испанию для подписания контракта с «Реал Сосьедад»

В сети появилось видео прибытия полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в Испанию. Завтра, 19 августа, он пройдет медицинское обследование перед переходом в «Реал Сосьедад».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что все условия между сторонами согласованы и трансфер близок к завершению. «Динамо» уведомило «Реал Сосьедад» о решении всех разногласий.

Сообщалось, что баскский клуб заплатит за Захаряна 12 миллионов евро плюс бонусы. «Реал Сосьедад» предлагает футболисту контракт на срок от 5 лет.