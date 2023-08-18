«Рубин» — «Крылья Советов»: Ломаев отразил пенальти, но Мартынович добил мяч в ворота

«Рубин» вышел вперед в матче 5-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

На 40-й минуте арбитр встречи Сергей Цыганок назначил одиннадцатиметровый в ворота самарцев после попадания мяча в руку Гленна Бейла.

Пенальти исполнял форвард хозяев Мирлинд Даку, который пробил точно в руки голкиперу «Крыльев» Ивану Ломаеву, но первым на добивании был Александр Мартынович, который отправил мяч в ворота.

После 4 туров «Рубин» с 2 очками занимает 14-е место в РПЛ. «Крылья» с 8 баллами идут на пятой строчке в турнирной таблице.