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Сегодня, 20:23

«Рубин» — «Крылья Советов»: хозяева выигрывают после первого тайма

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Рубин» на своем поле обыгрывает «Крылья Советов» после первого тайма матча 5-го тура РПЛ — 2:1.

На 11-й минуте казанцев вывел вперед Алексей Грицаенко. Четыре минуты спустя счет сравнял Бенхамин Гарре. На 41-й минуте Мирлинд Даку не сумел реализовать пенальти — удар с точки отразил голкипер самарцев Иван Ломаев, но первым на добивании был Александр Мартынович, который отправил мяч в ворота.

После 4 туров «Рубин» с 2 очками занимает 14-е место в РПЛ. «Крылья» с 8 баллами идут на пятой строчке в турнирной таблице.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
18 авг, 19:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
2:1
Крылья Советов

Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Рубин (Казань)
1
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  • Спринт

    .. первый гол это очередная "мышка" вратаря Крыльев, который зачем то метнулся к ближней штанге и пропустил .. после совершенно не опасного удара-кивка головой. Кипер самарцев далеко не в первый раз так чудит в рамке, позизионно очень слабый воротчик. Как до сих пор Осинькин не нашел нормального вратаря для команды.

    18.08.2023

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    3
    		 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
    4
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    5
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    7
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