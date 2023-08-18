«Рубин» — «Крылья Советов»: хозяева выигрывают после первого тайма

«Рубин» на своем поле обыгрывает «Крылья Советов» после первого тайма матча 5-го тура РПЛ — 2:1.

На 11-й минуте казанцев вывел вперед Алексей Грицаенко. Четыре минуты спустя счет сравнял Бенхамин Гарре. На 41-й минуте Мирлинд Даку не сумел реализовать пенальти — удар с точки отразил голкипер самарцев Иван Ломаев, но первым на добивании был Александр Мартынович, который отправил мяч в ворота.

После 4 туров «Рубин» с 2 очками занимает 14-е место в РПЛ. «Крылья» с 8 баллами идут на пятой строчке в турнирной таблице.