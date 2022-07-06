В матчах РПЛ не будет офсайдных линий. Будут скандалы?
Как стало известно «СЭ», после смены провайдера технологии ВАР произойдут серьезные изменения в работе видеоассистентов. Новый провайдер — американская компания, обладающая лицензией ФИФА, — предоставляет ограниченный набор услуг. У нее в отличие от Hawk-Eye Innovations нет офсайдных линий.
То есть у видеоассистентов при возникновении спорной ситуации не будет возможности во время игры начертить все нужные линии, с помощью которых раньше с высокой долей точности подтверждалось положение «вне игры».
В очевидных ситуациях придется действовать на глазок, в менее очевидных — прикладывать к экрану лист бумаги или линейку (помните, как сравнительно недавно мы смеялись над поступавшими так китайцами?). Так будет как минимум весь следующий сезон. Или его часть, если удастся договориться с одним из тех провайдеров, кто уполномочен ФИФА предоставлять технологию виртуальных офсайдных линий (ВОЛ). Таких сегодня всего лишь пять в мире.
Это все та же британская Hawk-Eye Innovations, прекратившая сотрудничество с РФС, забравшая свои технологии, оборудование и сотрудников. Помимо нее есть бельгийские Deltacast и EVS Broadcast Equipment, американская SportsMEDIA Technology Corporation и германская Vieww. Захотят ли они работать с русскими и обеспечить нас ВОЛ?
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -