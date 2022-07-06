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Судейство

Сегодня, 15:54

В матчах РПЛ не будет офсайдных линий. Будут скандалы?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Китайские арбитры.

Как стало известно «СЭ», после смены провайдера технологии ВАР произойдут серьезные изменения в работе видеоассистентов. Новый провайдер — американская компания, обладающая лицензией ФИФА, — предоставляет ограниченный набор услуг. У нее в отличие от Hawk-Eye Innovations нет офсайдных линий.

То есть у видеоассистентов при возникновении спорной ситуации не будет возможности во время игры начертить все нужные линии, с помощью которых раньше с высокой долей точности подтверждалось положение «вне игры».

В очевидных ситуациях придется действовать на глазок, в менее очевидных — прикладывать к экрану лист бумаги или линейку (помните, как сравнительно недавно мы смеялись над поступавшими так китайцами?). Так будет как минимум весь следующий сезон. Или его часть, если удастся договориться с одним из тех провайдеров, кто уполномочен ФИФА предоставлять технологию виртуальных офсайдных линий (ВОЛ). Таких сегодня всего лишь пять в мире.

Это все та же британская Hawk-Eye Innovations, прекратившая сотрудничество с РФС, забравшая свои технологии, оборудование и сотрудников. Помимо нее есть бельгийские Deltacast и EVS Broadcast Equipment, американская SportsMEDIA Technology Corporation и германская Vieww. Захотят ли они работать с русскими и обеспечить нас ВОЛ?

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12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
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 - : -
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