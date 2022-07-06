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Яровинский — о возможном переходе Ломовицкого в «Химки»: «У меня такой информации нет»

Яровинский не подтвердил информацию о возможном переходе Ломовицкого в «Химки»
Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский не подтвердил информацию о возможном переходе полузащитника казанского клуба Александра Ломовицкого в «Химки». Ранее «СЭ» сообщал, что подмосковный клуб заинтересован в подписании Ломовицкого.

«У меня такой информации нет», — цитирует «РБ Спорт» Яровинского.

24-летний Ломовицкий сезон РПЛ-2021/22 начал в «Спартаке», за который сыграл 14 матчей и отдал одну голевую передачу. Зимой игрок перешел в «Рубин», провел за команду 11 матчей и забил один гол.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/oleg-yarovinskij-oproverg-sluhi-ob-uhode-aleksandra-lomovitskogo-v-himki/
Александр Ломовицкий
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Химки
Олег Яровинский
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