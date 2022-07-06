Яровинский не подтвердил информацию о возможном переходе Ломовицкого в «Химки»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский не подтвердил информацию о возможном переходе полузащитника казанского клуба Александра Ломовицкого в «Химки». Ранее «СЭ» сообщал, что подмосковный клуб заинтересован в подписании Ломовицкого.

«У меня такой информации нет», — цитирует «РБ Спорт» Яровинского.

24-летний Ломовицкий сезон РПЛ-2021/22 начал в «Спартаке», за который сыграл 14 матчей и отдал одну голевую передачу. Зимой игрок перешел в «Рубин», провел за команду 11 матчей и забил один гол.