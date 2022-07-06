Яровинский — о возможном переходе Ломовицкого в «Химки»: «У меня такой информации нет»
Яровинский не подтвердил информацию о возможном переходе Ломовицкого в «Химки»
Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский не подтвердил информацию о возможном переходе полузащитника казанского клуба Александра Ломовицкого в «Химки». Ранее «СЭ» сообщал, что подмосковный клуб заинтересован в подписании Ломовицкого.
«У меня такой информации нет», — цитирует «РБ Спорт» Яровинского.
24-летний Ломовицкий сезон РПЛ-2021/22 начал в «Спартаке», за который сыграл 14 матчей и отдал одну голевую передачу. Зимой игрок перешел в «Рубин», провел за команду 11 матчей и забил один гол.
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|0
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|Краснодар
|0
|0
|0
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|ЦСКА
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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6
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|0
|0
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7
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|0
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9
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|0
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|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
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