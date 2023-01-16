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Португальский агент подтвердил возможный трансфер защитника «Бенфики» Томаша Тавареша в «Спартак»

Иван Шитик
Корреспондент
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Португальский агент Паулу Барбоза рассказал, что трансфер защитника «Бенфики» Томаша Тавареша в «Спартак» вполне возможен.

«Мне сложно говорить, состоится ли этот трансфер. В Португалии об этом ничего не говорят. Но Тавареш — отличный, молодой футболист. Да, он не совсем опытный, но у него все еще впереди. Сейчас он восстанавливается после травмы, ему нужно время, чтобы вновь набрать форму.

Абаскаль знает его по совместной работе в «Базеле», это будет его трансфер. Думаю, «Спартак» берет Тавареша на перспективу. Он сможет помочь команде», — сказал Барбоза «РБ Спорт».

В прошлом сезоне Тавареш выступал на правах аренды за «Базель», где пересекался с нынешним главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость португальского защитника в 2 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-tavaresh-pomozhet-spartaku-e-to-transfer-abaskalya/
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