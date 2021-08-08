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Попов рассказал, что Салихова выбирала главного тренера «Спартака» по знаку зодиака и букве «Р» в имени

11:12
Зарема Салихова. Фото Twitter Скрин переписки Попова и Салиховой.
Зарема Салихова. Фото Twitter
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Бывший спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов в своем Telegram-канале опубликовал очередные скрины его переписки с супругой владельца красно-белых Леонида Федуна Заремой Салиховой, в которой они обсуждают кандидатуру Рафаэля Бенитеса на пост главного тренера.

Салихова предлагает выбирать нового наставника, исходя из даты его рождения и знака зодиака. Также девушка подчеркивает, чтобы в его имени присутствовала буква «Р».

«Бенитес Овен, как и ЛА, мой сын и «Спартак», — пишет жена Федуна.

Салихова отмечает, что у людей, рожденных 16 апреля врожденные качества наставника. На все это Попов ей отвечает, что главное, чтобы тренер понимал в футболе.

«Все Ваши пожелания по тренеру были соблюдены. Вам нужен был Овен по зодиаку с буквой Р», — подводит итог Попов.

54-летний Попов работал спортивным директором «Спартака» с 2008 по 2016 год. 26 ноября 2020 года он вернулся на этот пост. В пятницу, 6 августа, Попов создал канал в Telegram, в котором он публикует переписку с Салиховой.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Динамо
ЦСКА

П1

26%

2.60

Обе забьют - да

23%

1.82

X2

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Зенит 3
Краснодар 2
Матч завершен

Обе забьют - да

33%

1.68

П1

29%

1.49

Ф1 (-1)

18%

1.75
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Спартак 1
Нижний Новгород 2
Матч завершен

П1

38%

1.41

ТМ 3.0

24%

1.65

Ф1 (-1.5)

15%

2.23

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Виктория Кравченко все материалы автора

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