Защитник «Нижнего Новгорода» Миладинович находится в реанимации после матча со «Спартаком»
Защитник «Нижнего Новгорода» Иван Миладинович находится в реанимации Боткинской больницы в состоянии средней тяжести, сообщает Telegram-канал «Мутко против».
Уточняется, что футболист находится в ясном сознании и общается с врачами.
В матче 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (2:1) Миладинович в борьбе за верховой мяч в своей штрафной столкнулся головами с нападающим красно-белых Эсекиэлем Понсе и получил удар в область виска. Врачи привели игрока в сознание и увезли с поля на электромобиле. У футболиста была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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