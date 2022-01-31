Понсе проходит медицинский осмотр для перехода в «Эльче» из «Спартака»

Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе до закрытия зимнего трансферного окна в Европе должен перейти в «Эльче». Аргентинский форвард находится в Испании для прохождения медобследования, сообщает Elche Directo.

Отмечается, что 24-летний нападающий уже побывал на домашнем стадионе «пальмовых» — «Мануэль Мартинес Валеро».

В сезоне-2021/22 Понсе забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу в 11 матчах за «Спартак». Его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2024 года.