«Где опорник?» «Спартак» намекнул на подписание полузащитника «Янг Бойз»

«Спартак» в Twitter намекнул на подписание полузащитника «Янг Бойз»

Пресс-служба «Спартака» в Twitter намекнула на предстоящий трансфер полузащитника «Янг Бойз» Кристофера Мартинша Перейры.

На главной странице появилась надпись из двух слов: «Где опорник?»

Twitter «Спартака». Фото Twitter

Ранее появилась информация, что московский клуб возьмет игрока в аренду с опцией выкупа. В нынешнем сезоне 26-летний люксембуржец принял участие в 26 матчах за «Янг Бойз» и отметился одной результативной передачей.