«Ахмат» сыграл вничью с командой из Македонии

«Ахмат» провел товарищеский матч против команды из Македонии «Шкупи». Встреча завершилась со счетом 2:2.

Товарищеские матчи. Клубы

«Ахмат» — «Шкупи» — 2:2 (1:0)

Голы: Полярус, 29 — с пенальти (1:0). Себай, 54 (2:0). 55 (2:1). 58 (2:2).

«Ахмат»: Шелия, Семенов, Быстров, Богосавац, Нижич, Тимофеев, Коновалов, Бериша, Уткин, Полярус, Умаев (Себай, 46).

31 января.