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Сегодня, 16:37

Пономарев заявил, что у ЦСКА сейчас лучшая защита в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев порассуждал о предстоящем матче москвичей с «Уралом» в 23-м туре РПЛ сезона-2022/2023.

«Тревожно перед этим поединком, но и есть надежда на положительный результат. Состав армейцев стабилизировался — Акинфеев вернулся, оборона в порядке, ведь ни у одной команды РПЛ сейчас нет такой качественной игры в защите, в полузащите активно и агрессивно заиграл Обляков, Мендес и Карраскаль тоже подтянулись. А впереди Заболотный лезет во все передряги и не боится вступать в единоборства, Чалов же более интеллигентный, они дополняют друг друга. Так что состав подобрался сейчас очень хороший. Исходя из этого считаю, что один мяч мы завтра точно забьем, а пропустить не сможем», — приводит слова Пономарева «РБ Спорт».

Матч «Урала» и ЦСКА состоится на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и начнется в 16:30 мск. Армейцы после 22 тура имеют в своем активе 41 очко и занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. «Шмели» (25) — на 10-м месте.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-ponomarev-u-tsska-sejchas-luchshaya-zashhita-v-rpl/
Владимир Пономарев
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ФК ЦСКА (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 - : -
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 - : -
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 12 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 20 1 4
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