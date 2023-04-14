Пономарев заявил, что у ЦСКА сейчас лучшая защита в РПЛ

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев порассуждал о предстоящем матче москвичей с «Уралом» в 23-м туре РПЛ сезона-2022/2023.

«Тревожно перед этим поединком, но и есть надежда на положительный результат. Состав армейцев стабилизировался — Акинфеев вернулся, оборона в порядке, ведь ни у одной команды РПЛ сейчас нет такой качественной игры в защите, в полузащите активно и агрессивно заиграл Обляков, Мендес и Карраскаль тоже подтянулись. А впереди Заболотный лезет во все передряги и не боится вступать в единоборства, Чалов же более интеллигентный, они дополняют друг друга. Так что состав подобрался сейчас очень хороший. Исходя из этого считаю, что один мяч мы завтра точно забьем, а пропустить не сможем», — приводит слова Пономарева «РБ Спорт».

Матч «Урала» и ЦСКА состоится на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и начнется в 16:30 мск. Армейцы после 22 тура имеют в своем активе 41 очко и занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. «Шмели» (25) — на 10-м месте.