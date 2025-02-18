Пономарев: «Николич, Личка, Абаскаль... Тьфу! Надоели! Тренировать ЦСКА должен Игнашевич»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР, полуфиналист ЧМ-1966 Владимир Пономарев в интервью «СЭ» объяснил, почему на должность главного тренера армейского клуба нужно назначить Сергея Игнашевича.

— Если бы решение зависело от вас, кто бы сегодня тренировал ЦСКА?

— Сережа Игнашевич. Как же здорово при нем раскрылась «Балтика»! Да, в РПЛ не удержались, но по игре вылета точно не заслуживали. Просто не повезло. При этом дошли до финала Кубка, где на равных сражались с «Зенитом». А главное, весь сезон на команду было приятно смотреть.

Нужно доверять таким тренерам, как Игнашевич. Уже набравшимся опыта, со своим взглядом на игру. А мы все за иностранщину цепляемся. Николич, Личка, Абаскаль... Тьфу! Надоели! Что они дали нашему футболу? Ни-че-го, — сказал Пономарев «СЭ».

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