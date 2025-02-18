Турецкий журналист — о Фернандеше в «Спартаке»: «Ни одно из предложений не устроило «Бешикташ»

Турецкий спортивный журналист Серджан Дикме, освещающий жизнь «Бешикташа», в разговоре с «СЭ» оценил возможный переход полузащитника Жедсона Фернандеша в «Спартак».

«Трансферное окно в Турции закрылось. Ни одно из предложений, которые поступали в «Бешикташ», не устроило клуб. Так что Жедсон останется в Турции на сто тысяч процентов», — сказал Дикме «СЭ».

Фернандеш играет за «Бешикташ» с 2022 года. В нынешнем сезоне 26-летний футболист провел 33 матча во всех турнирах, отметившись 8 голами и 2 результативными передачами.

Ранее в своей карьере полузащитник выступал за «Тоттенхэм» и «Бенфику», вместе с которой стал чемпионом Португалии и обладателем Суперкубка страны.

После 18 туров «Спартак» с 37 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.