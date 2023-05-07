Пономарев уверен, что ЦСКА станет серебряным призером чемпионата России

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев оценил победу армейцев над «Оренбургом» в матче 26-го тура РПЛ (2:1).

«Нормальная победа. «Оренбург» ведь крепкая команда, которая многим дает бой. Но оборона у них слабая. Я посмотрел — они пропустили 48 мячей. Так что победа ЦСКА не стала каким-то удивлением. Я, правда, думал, что счет будет 1:0. Но получилось 2:1, причем последний мяч «Оренбурга» уже ничего не значил. Теперь ЦСКА на втором месте. Я хочу поздравить команду, потому что вопрос с серебряными медалями практически решен. «Ростов» посыпался и посыпется еще, «Спартак» тоже вряд ли поднимется так. Так что все условия для того, чтобы занимать второе место, есть у ЦСКА. Я вот уверен, что ЦСКА выиграет серебро чемпионата», — приводит «Евро.Футбол.Ру» слова Пономарева.

После этого матча ЦСКА поднялся на 2-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 51 очко. «Оренбург» располагается на 7-й позиции, имея в своем активе 39 очков.