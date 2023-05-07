«Краснодар» — «Крылья Советов»: Писарский получил вторую желтую карточку и оставил гостей в меньшинстве
Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский (Сычевой) оставил команду в меньшинстве в матче 26-го тура РПЛ против «Краснодара» — 1:0.
Первую желтую карточку Писарский получил на 12-й минуте, а вторую карточку главный арбитр встречи Алексей Амелин показал ему на 32-й минуте за то, что он в подкате сбил Волкова.
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|
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|44-34
|50
|
4
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|26
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|
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|
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|26
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|10
|33-45
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|
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|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|26
|4
|5
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|24-58
|17
|
16
|Торпедо
|26
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|4
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|6.05
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 1
|6.05
|16:30
|
Торпедо – Ахмат
|1 : 5
|6.05
|19:00
|
Ростов – Факел
|0 : 2
|7.05
|14:00
|
Пари НН – Урал
|0 : 0
|7.05
|16:30
|
ЦСКА – Оренбург
|2 : 1
|7.05
|18:00
|
Зенит – Спартак
|3 : 2
|7.05
|19:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|8.05
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|15
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
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|9
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Александр Соболев
Спартак
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Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
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Локомотив
|15
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
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|1
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