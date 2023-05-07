«Краснодар» — «Крылья Советов»: Писарский получил вторую желтую карточку и оставил гостей в меньшинстве

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский (Сычевой) оставил команду в меньшинстве в матче 26-го тура РПЛ против «Краснодара» — 1:0.

Первую желтую карточку Писарский получил на 12-й минуте, а вторую карточку главный арбитр встречи Алексей Амелин показал ему на 32-й минуте за то, что он в подкате сбил Волкова.