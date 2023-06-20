Пономарев считает, что «Зенит» серьезно поменяется в случае ухода Малкома

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев прокомментировал информацию об интересе «Ювентуса» к нападающему «Зенита» Малкому.

«Ради бога! Пусть Малком переходит в «Ювентус». Это его право и его проблемы. Но в случае его ухода «Зенит» будет играть совсем по-другому. Другая структура будет. Потому что он — ведущий игрок. Малком — забивной. На него все рассчитывали и надеялись в команде. Так что, в «Зените» все серьезно поменяется с его уходом», — приводит слова Пономарева betonmobile.ru.

По информации UOL, итальянский клуб уже установил первые контакты и работает над оформлением официального предложения «Зениту» по трансферу 26-летнего игрока. Контракт Малкома рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 30 миллионов евро.

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев в комментарии «СЭ» назвал слухами информацию об интересе «Ювентуса» к Малкому.