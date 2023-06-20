В «Зените» назвали слухами информацию об интересе «Ювентуса» к Малкому

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса» к нападающему Малкому.

«Мы не комментируем слухи. Ждите официальных объявлений от клуба», — сказал Медведев «СЭ».

По информации UOL, итальянский клуб уже установил первые контакты и работает над оформлением официального предложения «Зениту» по трансферу 26-летнего игрока.

Контракт Малкома рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.