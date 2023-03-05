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Пономарев: «ЦСКА выдержит игру с «Сочи» и забьет один мяч»

Алина Савинова
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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился мыслями в преддверии матча 18-го тура РПЛ ЦСКА — «Сочи».

«Повлияет ли то, что «Сочи» является бывшим клубом Владимира Федотова? Нет! Мы об этом уже забыли. Все! Раз он перешел в другой коллектив, то все остальное отбрасывается в сторону. У него сейчас одна задача — подготовить команду, с которой он работает. Уже и тренер, и болельщики забыли про деятельность в «Сочи». Первая игра ЦСКА во второй части сезона РПЛ будет очень сложной и ответственной. «Сочи» на своем поле захочет показать, что они на что-то способны. Наверняка, их игроки будут действовать самоотверженно и настойчиво. Там очень хорошая погода. Мы же выдержим эту игру. Я думаю, что мы не пропустим, но один мяч забьем», — цитирует Пономарева Betonmobile.ru.

Перед 18 туром ЦСКА с 29 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, «Сочи» — девятое (25 очков). Игра между командами пройдет сегодня, 5 марта, и начнется в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://betonmobile.ru/ponomarev-tsska-v-matche-s-sochi-ne-propustit-a-takzhe-zabet-odin-gol
Владимир Пономарев
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
5
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
6
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
7
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
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 - : -
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