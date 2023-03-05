Камоцци посоветовал «Спартаку» быть выше судейских ошибок после ничьей с «Уралом»

Бывший советник Леонида Федуна Франко Камоцци в разговоре с «СЭ» высказался о ничьей «Спартака» в матче 18-го тура РПЛ против «Урала» (2:2).

«Если вы не можете выиграть дома у «Урала», вы не должны винить арбитров. «Спартак» должен быть выше этих эпизодов. Постоянные жалобы на судей не от должны быть у сильной команды. «Спартак» должен быть выше всех этих трудностей», — сказала Камоцци «СЭ».

Нападающий красно-белых Александр Соболев отличился на 86-й минуте матча, но главный арбитр встречи Виталий Мешков не засчитал этот мяч.

После этого матча «Спартак» с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 8 очков.