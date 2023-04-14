Пономарев — о матче ЦСКА — «Урал»: «Думаю, армейцы выиграют. Один мяч забьют и не пропустят»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился ожиданиями от матча 23-го тура РПЛ «Урал» — ЦСКА.

«С «Уралом» будет серьезная игра. Там работает Гончаренко, бывший тренер ЦСКА, который знает манеру игры команды. Он думающий специалист. У меня есть надежда на то, что армейцы выиграют. Оборона стабильная и довольно приличная. Накануне разговаривал с Бабаевым и сказал, чтобы защитники не лезли в атаку. Им нельзя долго находиться в атаке. Полузащита у ЦСКА тоже нормальная, а в нападении Чалов и Заболотный. Антон очень опасен в чужой штрафной, смело идет в атаку. Заболотный не боится борьбы, а Чалов побаивается, он интеллигент в футболе. Эти два форварда друг друга дополняют. Думаю, армейцы выиграют. Один мяч забьют и не пропустят», — приводит «РБ Спорт» слова Пономарева.

Игра 23-го тура между «Уралом» и ЦСКА пройдет 15 апреля на «Екатеринбург Арене». Начало — в 16.30 по московскому времени.