Семшов считает, что «Ростов» даст бой «Зениту» в предстоящем матче

Главный тренер «Чайки» Игорь Семшов считает, что футболисты «Ростова» навяжут борьбу «Зениту» в матче 23-го РПЛ.

«Матч привлекает интерес, тем более игра в Ростове-на-Дону, я уверен, что «Ростов» даст бой «Зениту». «Ростов» борется за вторую строчку в чемпионате России, последняя игра показала, что у команды сильный характер. Для Ростова-на-Дону это праздник, когда приезжает такая сильная команда, как «Зенит». Поэтому я думаю, что у команды есть настрой отобрать очки, чтобы бороться за второе место», — приводит ТАСС слова Семшова.

Матч «Ростов» — «Зенит» состоится в воскресенье, 16 апреля. Начало — в 19.00 по московскому времени.

В 22 турах РПЛ «Зенит» набрал 54 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Ростов» располагается на второй строчке, отставая на 9 баллов.