Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение «Краснодара» отправить в отставку главного тренера Виктора Гончаренко.

«Сначала я думал, что это фейк. Ведь команда занимает неплохое место в чемпионате. Неожиданная новость. С чем связано такое решение? С коллективом, думаю. По-другому быть не может. Кто нужен сейчас «Краснодару»? Никто не будет лучше смотреться. Это бесполезно. Сейчас команда улетит на 10 место. Тренер должен обязательно изучить коллектив, поработать с ним, чтобы был результат. Это очень сложный процесс. Может, на первых парах и будет результат, но потом последует спад. Смена тренера — большая ошибка «Краснодара»!» — сказал Пономарев «СЭ».

Контракт Гончаренко с «Краснодаром» действовал до лета 2023 года. С 2016 по 2021 год белорусский специалист возглавлял ЦСКА. На зимний перерыв в чемпионате России «быки» ушли на пятом месте в турнирной таблице.