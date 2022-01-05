Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

В «Нижнем Новгороде» рассказали о стадии переговоров с Юрием Жирковым

18:10

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов рассказал, как идут переговоры клуба с полузащитником Юрием Жирковым.

«В этом году переговоры пока не идут. Мы друг друга уважаем, поэтому дали время на отдых и нам, и Юрию. Пока все на той же стадии. Было принято решение вернуться к переговорам после новогодних праздников. Пока пауза на важные ключевые решения в эти дни», — сказал Измайлов «СЭ».

38-летний российский футболист в данный момент является свободным агентом. С лета 2021 года Жирков остается без клуба. Его последней командой был «Зенит».

Жирков ранее играл за «Динамо», «Анжи», «Челси», ЦСКА и тамбовский «Спартак».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Мария Куцубеева все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Главное событие хоккейной России в новом году: Ротенберг стал тренером СКА и выдал мем про Моуриньо
МВД опубликовало видео допроса подозреваемых в убийстве девочки в Костроме
1
1
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги