Пономарев не видит смысла в возвращении Фернандеса в ЦСКА

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на информацию о том, что московский клуб ведет переговоры с защитником Марио Фернандесом о его возвращении в команду.

«Он же уже в возрасте. В своей Бразилии за «Интернасьонал» он сыграл всего пять игр. Сейчас нет смысла нарушать оборону, которая образовалась в ЦСКА. Фернандес бесшабашный, он не любит опекает своего игрока. Да, в атаке он был хорош. Но в обороне Марио бросает футболистов, неплотно держит их. Он много проигрывал единоборств в сборной России и ЦСКА. Я не вижу никакого смысла брать его обратно в команду. Бразильцы дураки что ли совсем? В «Интернасьонале» он пять матчей провел, в бразильскую сборную его тоже не брали. Поэтому он играл за Россию. У нас лучше нет, а в Бразилии есть. Если его вернуть в ЦСКА, то он разрушит все, что построил Федотов в обороне», — приводит слова Пономарева Betonmobile.ru.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В составе армейцев он стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

В этом году защитник выступал за «Интернасьонал» на правах аренды, однако в середине апреля он расторг контракт с бразильским клубом по личным причинам.