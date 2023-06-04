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Сегодня, 14:04

Пономарев не видит смысла в возвращении Фернандеса в ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на информацию о том, что московский клуб ведет переговоры с защитником Марио Фернандесом о его возвращении в команду.

«Он же уже в возрасте. В своей Бразилии за «Интернасьонал» он сыграл всего пять игр. Сейчас нет смысла нарушать оборону, которая образовалась в ЦСКА. Фернандес бесшабашный, он не любит опекает своего игрока. Да, в атаке он был хорош. Но в обороне Марио бросает футболистов, неплотно держит их. Он много проигрывал единоборств в сборной России и ЦСКА. Я не вижу никакого смысла брать его обратно в команду. Бразильцы дураки что ли совсем? В «Интернасьонале» он пять матчей провел, в бразильскую сборную его тоже не брали. Поэтому он играл за Россию. У нас лучше нет, а в Бразилии есть. Если его вернуть в ЦСКА, то он разрушит все, что построил Федотов в обороне», — приводит слова Пономарева Betonmobile.ru.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В составе армейцев он стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

В этом году защитник выступал за «Интернасьонал» на правах аренды, однако в середине апреля он расторг контракт с бразильским клубом по личным причинам.

Источник: https://betonmobile.ru/ponomarev-esli-fernandesa-vernut-v-tsska-to-on-razrushit-vse-chto-postroil-fedotov
Владимир Пономарев
Марио Фернандес
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Спартак

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П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
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Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
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Александр Соболев

Спартак

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