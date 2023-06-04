Тарасов назвал лучших футболистов по итогам сезона-2022/23 в РПЛ

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов назвал лучших футболистов по итогам сезона-2022/23 в РПЛ.

«В этом сезоне мне понравилось, как играл Дзюба, также хорошо влился в «Локомотив» Пиняев. Могу еще выделить игру Антона Миранчука. Я в основном следил за железнодорожниками. Также мне понравилось как «Спартак» играл в атаке. Выделю еще Руслана Литвинова — очень умный парень. Многие называют лучшими зенитовских бразильцев? С этим сложно не согласиться. Они чемпионы и у них бразильские игроки высокого уровня. Они решают эпизоды и делают результат», — приводит слова Тарасова Metaratings.ru.

«Зенит» стал чемпионом России, набрав 70 очков в 30 матчах. Серебряные медали завоевал ЦСКА (58), бронзовые — «Спартак» (54).