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Пономарев назвал вратарей, которые могут заменить Акинфеева в ЦСКА

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев рассказал, кто может заменить голкипера армейцев Игоря Акинфеева.

«Акинфеев ещё сезон поиграет в воротах. Вижу ли ему замену? Есть в ЦСКА второй вратарь — это Влад Тороп. Он хороший. Ещё у нас есть Помазун, который был в аренде в «Урале». Он тоже неплохо стоит. У него хороший рост, кондиции, смелый голкипер. В ЦСКА никогда вратари не переводились. Уверен, что Помазун заменит Акинфеева. Это готовый вратарь», — цитирует Пономарева Legalbet.ru.

Контракт 37-летнего Акинфеева с ЦСКА рассчитан до лета следующего года. В сезоне-2022/23 голкипер провел 35 матчей во всех турнирах, пропустил 32 мяча и 11 раз отстоял на ноль.

Источник: https://legalbet.ru/news/ponomaryov-rasskazal-kto-cherez-god-zamenit-akinfeeva-v/
Владимир Пономарев (СССР)
Владислав Тороп
Игорь Акинфеев
Илья Помазун
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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