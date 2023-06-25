Сорокин — о 18-м месте России в рейтинге УЕФА: «Это не качество наших футболистов»
Глава оргкомитета ЧМ-2018, советник президента РФС Алексей Сорокин ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о падении России в рейтинге УЕФА.
— Продолжается падение России в рейтинге УЕФА.
— Как остаться в рейтинге, если вы не играете. Это не качество игры российских футболистов. Мы же понимаем причины падения. Что с этим можно сделать. Такова математика этого рейтинга, — сказал Сорокин «СЭ».
Россия в таблице коэффициентов по итогам сезона-2022/23 расположилась на 18-м месте, имея в активе 26,215 балла.
Положение команд
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Хоккей
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|И
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|О
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|22.07
|00:00
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
|00:00
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Ростов – Факел
|- : -
|22.07
|00:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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