Пономарев: «ЦСКА завтра не оставит шансов «Краснодару»
Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча 10-го тура Тинькофф РПЛ между армейцами и «Краснодаром».
«Завтра будет интересный матч, я ожидаю много голов. Думаю, что ЦСКА завтра не оставит шансов «Краснодару». Армейцы наладили игру в обороне и атаке, это было заметно в дерби со «Спартаком». «Быки» очень удачно играют у себя дома, в гостях им все дается гораздо сложнее. Надеюсь, что Антон Заболотный продолжит свою удачную серию, он сейчас на кураже, и в сборную попал, да и в ЦСКА все получается. Ему нужно продолжать работать в том же духе. Думаю, что после Гончаренко ЦСКА сильно изменился. Основной состав не особо изменился после него, но Березуцкий уже поменял структуру игры», — сказал Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
Матч ЦСКА — «Краснодар» состоится завтра, 2 октября, в Москве. Начало — в 19:00 по московскому времени.
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